RMC SPORT - Giannichedda sulla corsa Champions: "Nessuno si aspettava il crollo dell'Inter o che il Milan non prendesse più gol"

"La vittoria della Lazio di sabato? I biancocelesti già contro il Milan in Coppa Italia avevano dimostrato di essere in crescita, i big sono tornati a fare la differenza. Non mi aspettavo però una Roma così deludente in un derby". Questo il commento di Giuliano Giannichedda, ex giocatore e ora allenatore, intervenuto a RMC Sport 'Live Show': "La vittoria nella stracittadina ti dà tanto entusiasmo per fare bene il finale di stagione. La lotta al 4° posto sarà aperta fino alla fine. Nessuno si aspettava il crollo dell'Inter o che il Milan non prendesse più gol".