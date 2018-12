RMC SPORT - Jacobelli sul Milan: "Gattuso è l'ultimo dei colpevoli, Milan-Spal non è decisiva"

Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, ha parlato così del momento negativo del Milan ai microfoni di RMC Sport: "Il Milan non deve fare l'errore di addossare tutte le colpe a Gattuso, che è l'ultimo dei colpevoli. Milan-Spal non è decisiva, la squadra a metà campionato è ancora in corsa per l'obiettivo Champions".