RMC SPORT - Nela: "Lotta Champions? Milanesi non brillano ma restano in alto"

L'ex terzino della Roma Sebino Nela è intervenuto su RMC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue parole sulla lotta al quarto posto: "Inter e Milan rimangono su anche se non brillano. Molto bene la Lazio nel primo tempo, vincendo il recupero con l'Udinese se la giocherà fino alla fine. Roma, oggi scelte obbligate per Ranieri. Bisognerà capire reagiranno i giocatori in campo. Sarà una partita complicata all'Olimpico: non è facile digerire la doppia sconfitta nel derby e contro il Porto".