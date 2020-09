Roback: "Dopo il primo allenamento Pioli mi ha fatto i complimenti. Mi allenerò un po' con la primavera e un po' con la prima squadra"

Intervenuto ai microfoni di 'Expressen' il giovane neo-acquisto rossonero Roback ha parlato delle aspettative per la sua prima stagione in rossonero. Queste le sue parole: "Dopo il primo allenamento Pioli mi ha detto bravissimo, altri che ho giocato bene. Ora mi allenerò un po' con la Primavera e un po' con la Prima Squadra. Giorno dopo giorno va meglio. Il rinnovo di Ibra? Per me una buona notizia. Come ho detto, è una sicurezza averlo quaggiù e mi ha detto di contattarlo per qualsiasi cosa. L'unica cosa negativa è che... giochiamo nello stesso ruolo (ride, ndr)"