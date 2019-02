Robbiati: "La Fiorentina non è inferiore a Roma, Lazio e Milan che si stanno contendendo il quarto posto"

Anselmo Robbiati, ex attaccante di Napoli e Fiorentna, ha parlato così a Tuttomercatoweb.com delle chance per i viola in Coppa Italia e nella corsa al quarto posto: "Sono possibili entrambe. In Coppa Italia la semifinale sarà andata e ritorno, tutta da giocare. E l'Europa League e la Champions sono raggiungibili. La Fiorentina non è inferiore a Lazio e Milan che si stanno contendendo il quarto posto. Nè è inferiore alla Roma. E' un campionato apertissimo".