Romagnoli a Sky: "Spero di giocare altre 200 gare col Milan, voglio essere ricordato come un vincente"

Alessio Romagnoli, intervistato da Sky Sport in occasione della sua duecentesima gara in rossonero, ha espresso tutta la sua emozione per il traguardo raggiunto: "Duecento partite vogliono dire tante cose, le vedo come un punto di partenza e non di arrivo. Spero di farne altre 200, spero di diventare il più forte e di essere ricordato come un vincente. Sarò sempre orgoglioso di essere il capitano del Milan e darò sempre il mio massimo, ogni partita"