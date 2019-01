Romagnoli alla Rai: "Bellissimo Milan, ora aspettiamo Lazio o Inter. Che Piatek, gara straordinaria"

Al triplice fischio di Milan-Napoli di TIM Cup, il capitano Romagnoli ha parlato così ai microfoni della Rai: "Bellissimo Milan, siamo stati in partita per novanta minuti. Abbiamo subito trovato il gol con Piatek e gli faccio i complimenti, gara straordinaria. Ora aspettiamo Inter e Lazio e ci faremo trovare pronti. Roma? Scontro diretto per la Champions, dobbiamo affrontare queste partite per il nostro obiettivo".