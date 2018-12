Romagnoli: "Per fare il difensore serve essere maturi, più degli attaccanti"

Intervistato da Undici, Alessio Romagnoli ha parlato così del ruolo di difensore centrale: "Per fare il difensore bisogna essere più maturi che per fare gli attaccanti, perché devi pensare prima di loro, li devi capire. Quando attacchi puoi permetterti di sbagliare, di essere più spensierato. Quando difendi devi essere concentrato, capire in anticipo quello che vogliono fare gli attaccanti, anzi ancora prima, dove potrebbe arrivare la palla. È un lavoro soprattutto di testa. L'atteggiamento del difensore è molto attivo. Devi cercare di metterti in una posizione che a lui, l'attaccante, sembra favorevole, ma che invece è favorevole per te. Il più delle volte siamo noi a indirizzare l'attaccante su dove andare, non viceversa".