Romagnoli: "Vincere la Supercoppa potrebbe dare una svolta alla nostra stagione"

Alessio Romagnoli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Milan delle sensazioni che ha in vista della finale di Supercoppa Italiana: "Abbiamo sensazioni positive. E' una bella atmosfera, è bello stare qui a giocarci questa coppa importante per noi, che può dare una svolta alla nostra stagione. Siamo pronti e domani dobbiamo dare il massimo per vincerla".