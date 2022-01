Ronaldo: "Mio figlio ha 12 anni e mi chiede sempre il cellulare. Gli rispondo che c'è tempo"

Fuoriclasse sul campo, educatore fuori. Cristiano Ronaldo ha parlato dell'importanza delle buone abitudini nel corso di un evento all'Expo di Dubai: "Come sapete ho quattro figli e ne aspetto altri due. La salute è la cosa più importante, dobbiamo prenderci cura del nostro corpo, della nostra mente, anche dal lato spirituale. Le culture e le religioni non contano, perché siamo tutti uguali. Dobbiamo insegnare ai bambini a prendersi cura di se stessi, del proprio corpo, a mangiare bene, dormire bene e ascoltare i buoni consigli dei genitori. Credo che sia il miglior modo per educare e dare l'esempio. Dobbiamo dare l'esempio alle nuove generazioni. La tecnologia può essere un grande aiuto ma dobbiamo saperla sfruttare, senza essere ossessivi. Posso fare l'esempio di mio figlio maggiore, che ha 12 anni e che mi chiede sempre il cellulare. Gli rispondo sempre 'Cristiano, c'è tempo'. Ma so anche che questa nuova generazione è un passo avanti alla nostra".