S. Rossi: "Donnarumma? Mi dispiace più per lui che per il Milan. Maignan buona scelta"

Sebastiano Rossi, ex portiere del Milan, si è così espresso a Telenova sulla situazione legata all'addio alla maglia rossonera di Gigio Donnarumma: "Delle doti si può dire che ne abbia tante, ma secondo me doveva finire prima questa telenovela: per come sono andate le cose mi dispiace più per lui che per il Milan. Non sono tipo da far polemiche: Donnarumma ha grandi doti e può migliorare tanto. Maignan? Il Milan ha fatto una buona scelta: è un ragazzo dinamico, che para bene andando a vedere le statistiche dell'ultima stagione. Spero che faccia bene al Milan".

Su Raiola: "A me dispiace per Gigio Donnarumma perché lo reputo un ragazzo in gamba. Il procuratore fa il proprio lavoro e quindi non si può toccare il suo lavoro: ogni persona al mondo è libera di scegliere il suo procuratore. Gli è andata bene così e va bene così".

Sul portiere migliore al mondo: "Ci sono portieri che non hanno reso come nelle scorse stagioni. Rimango dell'idea che Neuer sia un portiere a cui è difficile segnare, anche per la personalità. Anche Courtois e Alisson non mi dispiacciono".