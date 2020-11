Intervenuto ai microfoni di 'Radio Sportiva', Sandro Sabatini ha parlato dei tanti gol in Serie A in questo inizio di stagione. Queste le sue parole: "I tanti gol in Serie A? La mancanza di pubblico provoca un ambiente più 'a partita da allenamento' e poi certi giocatori si sentono più agevolati nel fare certe giocate. Non ci vedo robe tattiche"