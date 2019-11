Sabatini: "Il Milan visto ieri vale almeno l'Europa League. Sulla maledizione del numero 9..."

Ai microfoni di Radio Sportiva, Sandro Sabatini ha commentato così il momento del Milan all'indomani della sconfitta contro la Juventus: "Pioli ha detto che appenderà la classifica nello spogliatoio, ma non so se poi a continuare a guardarla ti viene paura. Il Milan di ieri sera vale tanto, almeno un posto in Europa League, ma ci sono delle stagioni che si avvitano su se stesse. La maledizione del numero 9? Non è vero ma ci credo: Inzaghi deve aver fatto la macumba a quella maglia, perché non è possibile che tutti quelli che la indossano non beccano più neanche la porta di casa".