Sacchi su Rangnick: "Ha qualità, ma in Italia per emergere bisogna conoscere il calcio e la sua gente"

Intervistato dal Corriere della Sera, l'ex tecnico rossonero, Arrigo Sacchi, ha parlato del Milan e del possibile arrivo di Rangnick: "Ha qualità, ma in Italia per emergere bisogna conoscere il calcio e la sua gente. Cosa deve fare il Milan per rinascere? Mettere il gioco al centro del progetto e prendere giocatori giusti. Serve un’idea condivisa. Un club viene prima della squadra e la squadra prima del singolo. Non so se il Milan lo ha capito. Ci sono state delle incomprensioni tra Gazidis e Boban e forse anche con Maldini".