Saelemaekers dopo il primo allenamento: "Bello ritrovare i compagni, sono contento"

Alexis Saelemaekers, esterno belga del Milan, si è così espresso a MilanTV dopo il primo giorno di allenamento a Milanello: "È stato bello ritrovare tutti i compagni. Come primo giorno è stato un buon allenamento, sono contento di essere qua".

SUL NUOVO LOOK: "Colpi di testa? Ho cambiato look per essere più pronto. Non sono ancora al livello di Fikayo, ma sto migliorando".