Sala (Sindaco di Milano) sullo stadio: "Non ho fermato i motori. Milan e Inter mi hanno già scritto per un incontro"

Beppe Sala, confermato Sindaco di Milano nelle ultimissime elezioni, si è così espresso in conferenza stampa sulla questione stadio: "Su San Siro non ho fermato i motori per le elezioni, ma perché bisogna passare dal Consiglio. Un sindaco uscente non avrebbe potuto affrontare un tema così delicato nella maniera giusta. Posso dire che i rappresentanti di Milan e Inter mi hanno già whatsappato chiedendomi un incontro, sarò lieto di incontrarli".