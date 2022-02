Salernitana-Milan, il patron Iervolino: "Oggi il miracolo può succedere"

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, si è così espresso a SkySport nel pre Milan: "Noi ce la stiamo mettendo tutta. Ci saranno i recuperi, stiamo lavorando in tante cose per la città e per le infrastrutture. Oggi affrontiamo la prima della classe, il Milan, un'avversaria straordinaria: ce la metteremo tutta. Tutto si può fare, il calcio è bello per questo. La qualità della Salernitana è incredibile, la presenza di Ribery lo dimostra e il mister ha dato un'energia pazzesca. Oggi il miracolo può succedere"