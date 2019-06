Sampdoria, Praet: "Io al Milan? Ho letto la notizia, ma finché sono solo voci…Mi piacerebbe giocare in una big"

Dennis Praet, centrocampista della Sampdoria accostato al Milan negli ultimi giorni, ha commentato così le voci sull'interesse dei rossoneri ai microfoni di Het Laatste Nieuws: "Io al Milan? Ho letto la notizia, ma finché sono solo voci… Io ho sempre detto che il mio sogno è di fare un passo in avanti. Se fosse una buona soluzione per la Sampdoria, gradirei andare in una big dei quattro principali campionati europei".