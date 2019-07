Sassuolo, De Zerbi su Giampaolo: "Finalmente e meritatamente in una big"

Sulla nuova stagione del calcio italiano, Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha spiegato alla Gazzetta dello Sport: "Non vedo l’ora di iniziare la stagione, per me sarà emozionante. C’è tutta l’élite degli allenatori: Conte e Sarri ma anche Ancelotti, Giampaolo finalmente e meritatamente in una big, Fonseca è preparato, Montella era considerato uno dei migliori fino a qualche anno fa, Di Francesco e Inzaghi sono molto bravi, Gasperini rimane tra i top. Per me che sono il più giovane sarà un onore confrontarmi con tutti loro".