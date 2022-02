Scarnecchia ricorda: "Quel gol nel derby di Coppa Italia a Zenga fu memorabile"

Roberto Scarnecchia, ex calciatore, si è così espresso a TMW Radio, durante Maracanà, raccontando il derby di Coppa Italia in cui segnò: "Ero venti metri fuori dall'area, sono partito centralmente e feci un duetto con Hateley, Zenga uscì e lo infilai sul secondo palo. Io ero più interno ma giocai più vicino ad Hateley perché mancava Virdis. Mark non si abituò mai al nostro campionato, doveva avere più tempo, aveva grandi qualità. L'Inter che affrontavamo era forte, lottava per il campionato, con Rummenigge che faceva la differenza. In panchina avevamo Liedholm, che avevo avuto anche a Roma. Mi ha sempre voluto con sè, ho avuto un rapporto particolare. Il derby di sabato? E' particolare, ci sarà una tensione diversa. E' uno dei primi derby, dopo anni, di alta classifica. Non avere Ibra è uno svantaggio a livello mentale, ma vedremo cosa accadrà".