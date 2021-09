Scaroni sul nuovo stadio: "Mi sento tranquillo che le cose avverranno in tempi brevi"

Paolo Scaroni, presidente del Milan, si è così espresso al TG3 sul nuovo stadio di Milano: "Abbiamo bisogno di infrastrutture nuove, moderne: tutti noi club italiani dobbiamo fare quello che in Europa hanno fatto 10-15 anni fa, cioè dotarci di stadi nuovi che consentano una redditività più alta. Il Milan è prontissimo. Mi sembra che sia pronta anche l'Amministrazione Comunale, perché ho ricevuto rassicurazioni dal sindaco Sala che, con le modifiche che abbiamo apportato, il nostro progetto va bene; sento anche che l'opposizione, visto che siamo in tempo di elezioni, è favorevole nel realizzare il nuovo stadio a San Siro. Vorrei dire che su questo fronte mi sento tranquillo che le cose avverranno in tempi brevi. Stadio Milan-Inter? Stadio Milan-Inter: è il nostro progetto insieme a Milano".