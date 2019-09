Scotti sul derby: "Mi basterebbe che il Milan giocasse come lo Slavia Praga. All'Inter toglierei Sensi"

Gerry Scotti, noto presentatore e grande tifoso milanista, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport del derby di domani sera: "Mi basterebbe che il Milan giocasse come lo Slavia Praga, purtroppo una volta i miei riferimenti erano Ajax, Real, Barcellona… Certo che se l’Inter in Champions avesse perso arriverebbe arrabbiata, se avesse vinto motivata, tutto sommato il pari che l’ha un po’ ridimensionata ci va bene. Certo, sulla carta è più forte. Chi toglierei all’Inter? Sensi. E qui giro il coltello nella piaga. Ma non dovevamo acquistarlo noi? Un pronostico? Un pareggio divertente, senza subire: 1-1, con gol di Rebic o Suso".