Serafini: "Ibra si è gestito ottimamente. Potrebbe diventare un grande allenatore"

Intervenuto negli studi di MilanTv Luca Serafini ha parlato della grande prestazione di Ibrahimovic. Queste le sue parole: "Ibrahimovic è unico ma non mi aspettavo il suo impiego per 96 minuti. In situazioni diverse lo metterei a partita in corso, invece lui ti ha preso per mano e ti ha portato la partita in cassaforte. Ha gestito la partita in maniera saggia, senza corse a vuoto o strappi ed in questo senso con questa intelligenza potrebbe diventare anche un grande allenatore. Lui ha la capacità di leggere le situazioni, di capire gli spazi e dove mandare il compagno e di conseguenza centellina i suoi spostamenti."