Serafini: "Leao giocatore interessante. Cutrone? Capisco il dispiacere dei tifosi, ma..."

Intervenuto a "Tutti convocati" su Radio Sportiva, Luca Serafini ha commentato così la cessione di Cutrone e l'arrivo Leao: "Capisco il dispiacere dei tifosi del Milan per Cutrone. Dall'altra parte, però, vedo che per gli allenatori che si sono susseguiti non era centrale. Con tutte le prospettive che ha, la sua valutazione attuale è questa, tutta plusvalenza. Leao? Quando prendi profili come Leao prendi giocatori che hanno doti interessanti. Ora dipende a questi ragazzi dimostrare sul campo il loro lavoro".