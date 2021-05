Serafini: "Ora il Milan è al tie-break. Non siamo inferiori all'Atalanta"

Luca Serafini, opinionista e noto tifoso rossonero, si è così espresso a MilanTV nel post Milan-Cagliari: "Abbiamo parlato prima della partita di una possibile tensione che passava dal Cagliari al Milan. Loro hanno fatto la loro parte, anche un po' recitata per darsi un tono e una carica. Non abbiamo, però, trovato un modo per attaccarli e ci è venuto il braccino del tennista. Adesso siamo al tie-break con un avversario molto forte, rispettabile. Ma non siamo inferiori all'Atalanta. Non c'è modo migliore di cancellare questa serata pensando a Bergamo. Abbiamo fallito il match ball, ma ora c'è il tie-break: non è vietato vincere a Bergamo".