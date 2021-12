Serafini: "Per me Kalulu ad oggi è uno dei titolari del Milan"

Il giornalista Luca Serafini siè così espresso sul canale Twitch dell'AC Milan su Kalulu: "È stata la mia opzione sul mio MVP di novembre se non fosse per Messias. Kalulu è stato il più continuo del mese di novembre, Pioli s'è giocato e sembra quasi, a causa delle assenze, inamovibile. Sembra uno di 40 anni quando gioca e, per questo, l'unico problema che può avere è l'eccessiva sicurezza. Per me Kalulu ad oggi è uno dei titolari del Milan".