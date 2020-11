Serafini: "Pioli può fare turnover perchè ora una rosa con giocatori funzionali"

Intervenuto a SkySport24, Luca Serafini ha rilasciato queste parole su Ibrahimovic e sul Milan: "Il vice Ibra è stato il tormentone di tutta estate. E il Milan ci ha pensato per davvero, si è parlato per esempio a lungo di Jovic. Il Milan ha i vice-Ibra in casa, cioè Rebic e Leao, anche se ovviamente i due hanno caratteristiche diverse. Pioli ora può fare turnover perchè ha una rosa con tutti giocatori funzionali, come Dalot e Diaz".