Serafini su Paquetá: "Entrato con buona volontà ma non è ancora sciolto"

Luca Serafini, intervenuto nel post partita di Milan-Verona su Milan TV, ha parlato così di Lucas Paquetá: "Paqueta è entrato bene, con buona volontà. Purtroppo non è ancora sciolto come la scorsa stagione e si è visto. È un ragazzo sul quale Pioli e il Milan punteranno. Lui ha un problema: sa giocare a pallone ma non a calcio. Quando lo capirà avremo un giocatore importante".