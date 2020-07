Serena Gentile (Gds): "Parole di Ibrahimovic? Non sono arroganti ma un segno d'amore per il Milan"

Intervenuta ai microfoni di Radio Sportiva, Serena Gentile, giornalista della Gazzetta dello Sport e della rubrica Sportweek, ha parlato di Ibrahimovic e delle sue parole alla rivista settimanale. Questo il suo intervento: "Ibra? La sue parole non sono soltanto arroganza o ego smisurato. E' amore per il Milan. Quando lui parla, parla a nome del Milan ed è dispiaciuto di chiudere così, perché di base non vorrebbe chiudere questa avventura."