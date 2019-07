Sheva su Maldini e Boban: "Riporteranno il Milan in alto"

Dalle pagine de La Gazzetta dello Sport, Andriy Shevchenko ha parlato della nuova dirigenza del Milan: "Penso stia facendo cose positive, il progetto di un nuovo stadio ad esempio. San Siro mancherà a tutti noi, perché è stupendo, ma se tutto andrà per il verso giusto avremo uno stadio più moderno lì vicino. È un passo importante per la solidità economica del club".

"Le cose si costruiscono nel tempo - ha aggiunto l'ex bomber rossonero - e non parlo soltanto della squadra. La mentalità del club non è cambiata, Maldini e Boban sono una garanzia. Faranno bene, Paolo come dirigente sta crescendo. Le aspettative sono tante, ma credo che Paolo e Zvone riporteranno il Milan dove era abituato a stare. In questo momento vedo molta chiarezza".