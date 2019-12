Shevchenko: "Auguri Milan, un grande film che non finisce"

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Andriy Shevchenko in vista della festa per i 120 anni di storia del Milan: "La storia non si dimentica - ha dichiarato l’ex fuoriclasse ucraino -. Lo dimostrano i tifosi, pensi quanti ce ne sono stati e quanti ce ne sono allo stadio, anche nei periodi di difficoltà. Faccio gli auguri a tutti quelli che hanno contribuito a creare questa lunga emozione, in un modo o nell’altro. È una festa per tutti noi, non soltanto per quelli che hanno avuto la fortuna di stare sul palcoscenico. Il Milan è unico, è un grande film che non finisce. Chi ama il calcio lo sa".