Siega: "Il Milan punta a trasformare tutti i suoi contenuti digitali in fonti di ricavi"

Lamberto Siega, Marketing and Digital Director del Milan, ha dichiarato a digiday.com: "Il Milan punta a trasformare tutti i suoi contenuti digitali in fonti di ricavi. Farlo significa pubblicare contenuti su quanti più canali di terze parti possibile, nella speranza che così facendo aumenti la possibilità che qualcuno in uno di quei luoghi consumi contenuti dal Milan e successivamente si sposti su una delle sue piattaforme di proprietà per visualizzarne altri. Avere una cadenza di contenuti e un'ampia distribuzione dovrebbe, in linea teorica, far crescere un seguito sui social media e opportunità di acquisire dati proprietari. Questo aiuta a rafforzare il valore della sponsorizzazione".