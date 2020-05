Sileri (vicem. salute): "Non ci può essere una fase 2 senza un largo uso di tamponi"

Intervenuto ai microfoni di Sky tg24 Pierpaolo Sileri, viceministro della salute, ha parlato della fase 2. Queste le sue parole: "Non può esserci una Fase 2 completa senza un largo utilizzo di tamponi, aggiungerei anche di test sierologici, dato che le due cose devono andare insieme secondo me. Ci stiamo organizzando per avere cinque milioni di tamponi in più nei prossimi mesi", le sue dichiarazioni.