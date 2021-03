Solskjaer in conferenza: "San Siro è uno stadio incredibile. Siamo molto contenti di Dalot e non vediamo l'ora di riaverlo"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer ha parlato della gara con il Milan. Queste le sue parole:

Chi resta a Manchester e chi viaggia verso Milano, tra David De Gea, Paul Pogba e Anthony Martial?

"Ce ne sono un paio che dobbiamo valutare se sono disponibili. Martial è un no definitivo. A parte questo, li stiamo valutando mentre parliamo, quindi alcuni potrebbero viaggiare altri hanno bisogno di confermare se sono ancora disponibili".

Può dire se Pogba, Edinson Cavani e Donny van de Beek giocheranno? Può commentare le voci sull'infelicità di van de Beek?

"Ci sono sempre speculazioni qui. Come ho detto, li stiamo valutando. Si sono allenati e vediamo domani se c'è qualche risposta o no. Si sono tutti allenati ieri, si sono allenati oggi e vediamo che risposte ci saranno oggi. Donny si è concentrato molto duramente, sta lavorando duramente per tornare per le ultime partitei della stagione ora, quindi questo è il nostro obiettivo".



Qual è la situazione con Eric Bailly e Shola Shoretire che non saranno partiti? Per quanto tempo possiamo aspettarci che Martial sia fuori e saresti tentato di far giocare De Gea domani?

"Shola giocherà per l'Under 23 e abbiamo pensato che fosse una gousta occasione per lui. Eric è stato valutato e per quanto riguardo la decisione con quale squadra giocheremo, vedremo come stanno tutti domani".

Come si presenta San Siro come uno dei migliori stadi?

"Penso di aver giocato solo una volta in un'amichevole a San Siro. Sono stato soprattutto uno spettatore che guardava. Stadio fantastico con una storia e quando è pieno, è un posto incredibile per giocare. Purtroppo giocheremo in un'atmosfera diversa. Stasera prenderemo confidenza con lo stadio, faremo una piccola passeggiata in modo che i ragazzi possano avere un'idea di ciò che li circonda".



Diogo Dalot ha un futuro allo United?

"Sì, ce l'ha. La cosa principale per Diogo era essere in forma. Non è mai riuscito ad essere in forma per un lungo periodo quando era qui con gli infortuni. Ora si è mantenuto in forma per tutta la stagione, è stato disponibile per loro. Ha giocato in un grande club con grandi aspettative, un grande club. Quindi è stato un buon anno per lui. Naturalmente, sono stato molto contento del suo sviluppo in questa stagione e lui è il nostro giocatore e non vediamo l'ora di riaverlo".



Come misurate i vostri progressi come squadra?

"Penso che si debba dire che quando si vede il lavoro di ciò che accade ogni giorno, svedo grandi miglioramente nella routine quotidiana, nel lavoro di tutti i giorni. I ragazzi hanno imparato tutto quello che voglio. Sta agli altri valutare quanto siamo migliorati. Siamo 12 punti avanti rispetto a dove eravamo in campionato in questo periodo della scorsa stagione. Naturalmente, tutti noi vogliamo vincere trofei in questo club. Ma a volte un trofeo può nascondere il lavoro di ciò che sta accadendo al club. È nella posizione in campionato che si vede se si sta progredendo davvero. A volte nei tornei di coppa si può essere fortunati, si può essere sfortunati con pareggi e partite che si decidono su fattori diversi. Ma, naturalmente, puntiamo a vincere; è quello che serve nel calcio e si punta sempre a vincere trofei".

L'esperienza di Cavani a San Siro può aiutare la squadra?

"Edinson si è allenato per un paio di giorni e lo stiamo ancora valutando. Quando è dentro al club, la sua esperienza e la sua influenza su tutti gli altri è grande. Cerca sempre di aiutare tutti. Quando si tratta di una partita, i ragazzi guardano a lui. Speriamo che non ci siano reazioni negative agli allenamenti che ha fatto negli ultimi giorni e che sia disponibile".

Cosa pensi che una vittoria possa dare alla stagione?

"Beh, abbiamo visto la partita la scorsa settimana e quanto è stata difficile. [Sono] una squadra fisica con molta energia, buona qualità nella squadra. Abbiamo bisogno di esibirci ai nostri migliori livelli e lo sappiamo. Non siamo mai stati troppo fortunati con i pareggi, ma queste sono le partite in cui i nostri giocatori devono mettersi alla prova per vedere se possono davvero raggiungere il livello successivo. Domani sera sono in ballo molti fattori: c'è bisogno di qualità, di esperienza, di gestione del gioco e di un buon inizio. Mi piace sempre essere lontano da casa nella seconda tappa perché se segni un gol significa molto. Ora sappiamo che ne hanno segnato uno, quindi abbiamo bisogno di segnarne almeno uno per andare avanti".



Sono passati quattro anni dall'ultima volta che lo United ha vinto un trofeo, è una sorpresa per te?

"Sono qui da due anni e mezzo ormai e, naturalmente, arrivando, come ho detto tante volte, ho sentito che doveva essere fatta una grande ricostruzione. È nella posizione in campionato che si vede se ci sono stati progressi, per me. Questo è sempre il pane quotidiano della stagione e si vede quanto si è capaci di affrontare gli alti e bassi. Forse una corsa in coppa può darti un trofeo, ma a volte è più una questione di ego per manager e club: 'abbiamo finalmente vinto qualcosa'. Abbiamo bisogno di vedere dei progressi e, in coppa, se ci comportiamo abbastanza bene, i trofei finiranno di nuovo al club. Ma non è che un trofeo dirà che siamo tornati. No, è la progressione graduale e la coerenza di essere in cima al campionato, dentro e intorno a lì, e poi le coppe sono strane."