Sordo: "Ibrahimovic è stato preso per spronare l'ambiente"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio Gianluca Sordo, ex calciatore di Milan e Torino, ha parlato del momento rossonero. Queste le sue parole: “Il Milan è in una situazione simile a quella della Juve di qualche anno fa, stanno attraversando un periodo di ricostruzione ed è normale che non si possa partire subito al top. In dirigenza Boban e Maldini sono due persone che conoscono molto bene il calcio e spero facciano bene prendendo giocatori all’altezza del nome Milan. Ora la squadra non è eccezionale, ma Ibrahimovic è stato preso proprio per spronare gruppo e ambiente. Oltre alle qualità tecniche ha carisma e personalità da vendere”.