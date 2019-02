Spal, Jankovic: "Da piccolo uno dei miei club preferiti era il Milan"

Marko Jankovic, nuovo acquisto della SPAL, è stato presentato in conferenza stampa alla presenza del ds Vagnati e del patron Colombarini: "Gioco da dieci, dietro alle punte, oppure largo sulla destra, posso però anche giocare a sinistra e come attaccante. Sono stato operato a dicembre ed i tempi di recupero si aggiravano intorno al mese e mezzo, mi sto già allenando bene col preparatore atletico e già nella prossima settimana penso di essere pronto per allenarmi col gruppo. Mi sento bene ed è una questione di giorni. Il calcio italiano è tra i migliori al mondo, è un grande passo per la mia carriera e voglio dimostrare di poter restare a questi livelli. Da piccolo uno dei miei club preferiti era il Milan ed il fatto che Ronaldo giochi nella Juventus rende l’idea di quanto grande sia il campionato".