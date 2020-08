Spanò: "Idoli? Thiago Silva e Nesta. Pioli? Si sono visti i valori del suo lavoro"

Alessandro Spanò, fresco di ritiro ad appena 26 anni dopo aver portato in Serie B la Reggiana da capitano per dedicarsi agli studi universitari, si è collegato in diretta a TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto, ai microfoni di Niccolò Ceccarini:

Chi il suo idolo?

"Da famiglia milanista ed essendo difensore, tra Thiago Silva e Nesta avevo di che imparare...".

Il ricordo più bello della sua passione milanista?

"Uno brutto, ma curioso. Quella famosa finale di Istanbul, ero alla recita scolastica e sentivo notizie tra uno spezzone e l'altro, alla fine non potevo crederci. Poi però c'è stato modo di avere la rivincita".

Giusto confermare Pioli?

"Si sono visti i valori del lavoro portato avanti: l'organizzazione e la stabilità si riversano sullo spogliatoio, nel momento che il Milan l'ha trovata i giocatori vivranno meglio questa situazione".