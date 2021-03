Sportitalia- Milan, contatti proficui con l'entourage di Otavio

Tra i giocatori recentemente accostati al Milan figura anche il nome di Otavio, esterno in forza al Porto. Secondo quanto riportato dal giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari, la dirigenza rossonera ha avuto contatti proficui con l'entourage di Otavio. L'operazione per il giocatore, in scadenza di contratto con i Dragoes, non è ancora conclusa ma la distanza tra domanda e offerta si è assottigliata.