Stojkovic rivela: "Sono stato vicino al Milan, ma nel 1989 avevo firmato un pre-contratto con il Marsiglia"

Dragan Stojkovic, ex giocatore della Stella Rossa, ha raccontato a tuttomercatoweb.com di essere stato vicino al Milan: "Se sono mai stato vicino ai rossoneri? Sì, ma nel 1989 avevo firmato un pre-contratto col Marsiglia. Pensi, dopo due ore che avevo trovato l'accordo mi chiama Adriano Galliani. Mi chiede, fra l'italiano e l'inglese: 'Tu, contract Marseille?'. Io nego l'evidenza. Bernard Tapie, presidente dell'OM, aveva già sparso la voce in giro, dicendo di aver comprato il Maradona dell'Est. Non potevo dire di no ai francesi, del resto Tapie era arrivato a casa mia col suo aereo privato offrendomi un contratto da giocatore top. Più tardi, nel 1991, il Milan mi invita a giocare un torneo amichevole a Madrid: faccio tre giorni di allenamento a Milanello ma la Federcalcio non dà il permesso perché non sono un tesserato del Milan. Rimpianti? È così la vita. Però il Milan mi ha lasciato bei ricordi. E due orologi. Me li regalò Silvio Berlusconi, per me e mia moglie, durante la mia stagione al Verona, in prestito dal Marsiglia. Fu il suo saluto, pensava evidentemente che l'anno dopo sarei andato al Milan. Purtroppo ebbi problemi col ginocchio, la cartilagine e non se ne fece più nulla. Presero poi Savicevic".