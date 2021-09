Per parlare di Messias, il quotidiano Tuttosport ha intervistato Giovanni Stroppa, il quale conosce bene il brasiliano avendolo allenato a Crotone: "A chi assomiglia del mio Milan del passato? Io ho giocato con Savicevic. Forse Dejan era più genio ma per il modo di andare via in dribbling potrei fare questo tipo di paragone".