Stroppa non ha dubbi: "Messias farà la differenza anche al Milan"

Intervistato da Tuttosport, l'attuale tecnico del Monza, Giovanni Stroppa, ha speso parole d'elogio per Messias, dopo averlo allenato per due stagioni a Crotone: "Il suo percorso è un’evoluzione continua e lo sarà ancora, nonostante i suoi 30 anni. È questo che è sorprendente. Fin dai primi allenamenti a Crotone dava la sensazione di un giocatore che meritasse ancora di più della Serie B. Fisicamente, tecnicamente e anche mentalmente non sembrava avere un difetto. Riuscirà a fare la differenza anche nella massima serie? La risposta è stata sì. È cresciuto ancora, è migliorato e può ancora farlo. Per questo dico che è un giocatore sempre in evoluzione: sembra non ci sia una fine ancora per lui. In Serie A ha fatto la differenza non solo con squadre di nostro pari livello. L’ha fatta contro Juventus, Inter e Milan".