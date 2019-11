Suso ricorda l'esperienza al Genoa: "Gasperini tra i migliori allenatori"

Suso, nel corso dell'intervista rilasciata a Sky Sport, ha parlato anche del passato in maglia rossoblù: "Ero in una situazione molto complicata perché non giocavo, ma sentivo che stavo bene. Al Genoa ho trovato dei compagni incredibili e un allenatore (Gasperini, ndr) che secondo me è uno dei migliori perché sa quello che vuole. Mi ha fatto vedere come giocava e ho capito quello che voleva. Siamo partiti benissimo. Sono stati sei mesi molto buoni e non potrò mai dimenticare la doppietta nel derby".