Suso su Roma-Milan: "La gente pensava fosse facile. Risultato? Nelle stagioni passate avremmo perso"

Ai microfoni di Milan TV, Suso ha parlato così del match dell'ultimo turno di Serie A contro la Roma all'Olimpico: "La gente pensava fosse facile per noi visto i risultati di Coppa Italia, ma non è mai così. Hanno un grande allenatore e giocatori molto forti, si è visto in campo. Anche De Rossi che non giocava da tempo ha fatto un'ottima prova. Noi abbiamo fatto il nostro, queste partite nelle scorse stagioni le avremmo perse. Anche in Coppa abbiamo fatto bene".