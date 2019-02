Suso sul suo momento: "Stavo male prima di Natale. Ora va meglio e non sento fastidio"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Suso ha commentato così il suo momento di forma: "Stavo male prima di Natale. Ora va meglio e non sento fastidio. Non sono al cento per cento ma ho alle spalle un mese di lavoro in più. Riesco a giocare, più o meno bene. Qua escono le cose che interessano, altre no. Gattuso lo sapeva, i compagni anche, e questo mi basta. Se ho fatto uno sforzo è stato per loro".