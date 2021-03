Tassotti: "Il Milan deve credere nello scudetto"

La Gazzetta dello Sport ha intervistato l’ex rossonero Mauro Tassotti, oggi vice di Shevchenko nello staff della nazionale ucraina. "Verona non può essere così amara tutte le volte - ha dichiarato - e il Milan deve credere nel primo posto. C’è stata una lunga sequenza di infortuni e un passaggio a vuoto era prevedibile. Soprattutto chi ha tirato la carretta a lungo ha pagato gli sforzi. Credo che il Milan debba ritrovare brillantezza. Per molto tempo la squadra di Pioli ha giocato meglio di tutti. Quando stai bene ti riesce tutto, poi parte una serie negativa, una catena. Ma senza il rendimento speciale dell’Inter, il Milan sarebbe ancora lì: non deve abbandonare l’idea di lottare per lo scudetto, perché se lo fa il Milan devono farlo anche gli altri. Il Milan è una squadra sbarazzina, con questo atteggiamento è salita in classifica. Deve continuare a pensare partita per partita, senza guardarsi avanti, ma neppure indietro. Il Verona è un avversario complicato, ma il Milan, ripeto, deve crederci ancora. E la fiducia te la dà la classifica, ti viene dai punti che hai. Non se ne fanno tanti per caso".