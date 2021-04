Tassotti: "Il Milan ha giocato bene a lungo, peccato per gli infortuni"

In vista di Lazio-Milan, Tuttosport ha intervistato Mauro Tassotti. Ecco le sue dichiarazioni: "La speranza di riagguantare un posto tra le prime quattro per la Lazio passa attraverso una vittoria contro il Milan. I rossoneri hanno ancora un po’ di margine, nonostante ultimamente questo vantaggio si sia un po’ assottigliato. Chi sarà determinante? Nel Milan, qualora dovesse scendere in campo, sicuramente Ibra. E poi dico Kessie. È un giocatore fondamentale per i rossoneri. Nella Lazio Immobile segna un sacco di gol da tantissimi anni. Poi c’è Milinkovic-Savic a centrocampo, ma anche Acerbi in difesa".

"Pioli ha lavorato ottimamente in una situazione non facile - ha aggiunto il Tasso - dato che si parlava già dell’arrivo di Rangnick. È stato bravo Maldini a difenderlo e a fargli sentire la propria vicinanza. Il Milan ha giocato davvero bene per tantissimo tempo, vincendo con merito le proprie partite. I rigori assegnati sono la conseguenza del dominio del gioco. Il Milan è stato in testa per molto tempo: giustamente ci hanno provato. I rossoneri sono stati quelli che hanno dato maggior filo da torcere all’Inter. Peccato poi il protrarsi dei tanti infortuni subiti. Che sfortuna perdere per così tanto tempo Ibra, Bennacer e Romagnoli".