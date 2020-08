Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, l’ex rossonero Mauro Tassotti ha parlato di Paolo Maldini: "Se fa bene a restare al Milan? A prescindere. Per le competenze, per quello che fa, per la sua storia e il valore che il suo nome ha nel mondo. Paolo è il Milan. Dicono che abbia sbagliato qualche scelta: non si mette in croce un dirigente per questo. Bisogna anche dare il tempo di sbagliare".