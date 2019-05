Il Milan sta ancora accarezzando il sogno Champions. Certo, la strada è in salita, "ma c’è speranza", osserva Mauro Tassotti ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. "Non so - ha affermato l’ex rossonero - ho una sensazione, se domenica vincessero sia l’Inter che l’Atalanta sarebbe un epilogo quasi banale. Qualcosa può ancora accadere, sebbene il Milan non sia favorito".