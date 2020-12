Tecca sul Milan: "Si aspettano ogni volta un suo rallentamento, ma poi trova sempre il modo per vincere"

Presente negli studi di SkySport24, Massimo Tecca ha commentato così il primo posto in classifica del Milan: "Il Milan è la squadra che merita la copertina in questo momento. Questa squadra sta andando oltre i suoi limiti, ogni volta qualcuno si aspetta un suo rallentamento, ma poi trova sempre il modo per vincere. La parola scudetto si può pronunciare a mio avviso".