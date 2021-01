Gianfranco Teotino, intervenuto a Radio Sportiva, ha commentato così l'interesse del Milan per Mario Mandzukic: "Mandzukic è fermo da diversi mesi, nelle poche partite giocate in Qatar non si è tenuto in forma. Ha bisogno di tempo per rientrare in forma: per me il Milan può fare a meno di un attaccante, ma se lo cerca dovrebbe puntare su uno come Scamacca".